شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية : القيادة حريصة على تقديم الرعاية الكاملة للحجاج والان نبدء بالتفاصيل
وأكد سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود في بداية الاجتماع حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وتوجيهاتهما - حفظهما الله - بالعمل على إنجاز كل مايسهم في تقديم الرعاية الكاملة لحجاج بيت الله الحرام ، وزوار المسجد النبوي الشريف ، والمحافظة على أمنهم، وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة .
وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بإدارة وتنظيم موسم الحج لعام 1441هـ ومتابعة المشروعات التطويرية ذات الصلة بتسهيل وتيسير أداء فريضة الحج وتوفير جميع الخدمات لضيوف الرحمن.
وفي ختام الاجتماع اتخذت اللجنة عدد من التوصيات للرفع بها لمقام خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله-.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية : القيادة حريصة على تقديم الرعاية الكاملة للحجاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.