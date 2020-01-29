4 عوامل تسبب ضعف الذاكرة.. نصائح مهمة للوقاية

2020-01-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، عن أسباب ضعف الذاكرة والتي يمكن علاجها.

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: إن من أسباب ضعف الذاكرة التي يمكن علاجها:

1. ضعف الغدة الدرقية.

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2. نقص فيتامين ب1.

3. مرض الزهري التناسلي.

4. تجمع دموي مزمن داخل الرأس SDH.

يذكر أن بعض البحوث والدراسات الطبيّة تشير إلى أنّ العادات المتبعة كلّ يوم والمأكولات والمشروبات التي نتناولها خلال اليوم ومستوى ثقتنا بأنفسنا يؤثر على العقل وأنسجة الدماغ، ففقدان الذاكرة لا يحدث فقط بسبب التقدّم بالعمر وليس محددًا بفئة عمرية معينة، ففقدان الذاكرة يمكن أن يصيب أي شخص بسبب أسلوب حياته اليومية.

وينصح خبراء الصحة بما يلي للحفاظ على صحة الدماغ وقوة الذاكرة:

تناول الغذاء الجيد والسليم، لتنشيط الذاكرة وتقويتها من خلال تناول الأسماك خاصّة السلمون، وسمك التونة، والكافيار، وتناول المكسرات بكل أنواعها مثل اللوز والبندق والكاجو، وكلّ المنتجات المصنوعة من الحليب وكلّ مشتقاته.

تناول الحبوب الكاملة مثل القمح، والموز بسب احتوائه على نصر البوتاسيوم المقوّي للذاكرة، بعض أنواع البذور مثل بذور القرع، والبروكلي، والبندورة، وتناول الملفوف الأحمر وغيرها من الأطعمة، وشرب العصائر الطازجة مثل الليمون والبرتقال.

النوم السليم والحفاظ عليه لأنّ قلّة نوم تؤثّر على الذاكرة وتضعفها يجب أن ينام شخص من ست إلى ثماني ساعات كل يوم على ألا تزيد ساعات النوم عن تسعة؛ لأن النوم بشكل زائد يشعر الشخص بالخمول والكسل.

تجنّب أي شيء يمكن أن ينشر السموم في الجسم مثل التدخين وتناول الكحوليّات.

ممارسة الرياضة والإكثار منها خاصةً في الصباح. الحرص على ممارسة التمرينات الذهنيّة والمنشّطة للعقل مثل الألعاب مثل لعبة الكلمات المتقاطعة، والقراءة باستمرار، وتحديث المعلومات، وحلّ المسائل الحسابيّة.

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