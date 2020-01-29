وزير الداخلية : القيادة حريصة على تقديم الرعاية الكاملة للحجيج

2020-01-29

متابعات الخليج 365 - واس

بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية , وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج والعمرة ، رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا ، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم اجتماع لجنة الحج العليا.

وأكد سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود في بداية الاجتماع حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وتوجيهاتهما – حفظهما الله – بالعمل على إنجاز كل مايسهم في تقديم الرعاية الكاملة لحجاج بيت الله الحرام ، وزوار المسجد النبوي الشريف ، والمحافظة على أمنهم، وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة .

وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بإدارة وتنظيم موسم الحج لعام 1441هـ ومتابعة المشروعات التطويرية ذات الصلة بتسهيل وتيسير أداء فريضة الحج وتوفير جميع الخدمات لضيوف الرحمن.

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وفي ختام الاجتماع اتخذت اللجنة عدد من التوصيات للرفع بها لمقام خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله-.

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