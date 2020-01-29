إصابات في اصطدام مركبتين على طريق تربة – حضن

2020-01-29

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

باشرت الجهات المختصة، مساء اليوم الأربعاء، حادث اصطدام مركبتين على طريق تربة- حضن بمنطقة مكة.

وأعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن الحادث نتج عنه عددٌ من الإصابات.

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وأضاف المركز أنه تم نقل جميع الحالات إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، دشنوا في وقت سابق وسم “حضن طريق الموت”، للتعبير عن رفضهم لحال طريق حضن بمحافظة تربة، مطالبين المسؤولين بالتدخل العاجل والنظر في حال الطريق وإصلاحه؛ لأنه تحول إلى “طريق موت” بسبب كثرة الحوادث فيه.

والطريق يربط بين منطقتين كبيرتين هما منطقة مكة والمنطقة الجنوبية، كما أنه يخدم القادمين من المنطقة الوسطى.

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