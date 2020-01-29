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شكرا لقرائتكم تركي آل الشيخ يهدي الأهلي أغنية جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متابعات الخليج 365 - الرياض
عبر رئيس هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، عن حبه لنادي الأهلي المصري، بكلمات أغنية سيطلقها قريبًا.
وقال آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك:
نادي القرن رقم واحد في العالم أجمــع .. جماهير مخلصة بتخلي الملعب كله يولع
أسياد أفريقيا ولينا في كل مكان علامات.. روح الفانلة الحمرا دي سر الإنجازات
الكل كوم والأهلي كوم .. الأهلي ده نادي النجــــوم
دايما في قلبي وعلمه في إيدي .. بهتف باسمه كل يوم
وسع للبطل اللي كسب الليلادي .. الأهلي نادي القرن مش أي نادي
ده اللي بييجي قصادنا ده بيوحشنا بنكسبه عادي
بطولات كتير طب زينا ميـــن.. وافتكروا لو كنتم ناسيــــن
الأهلي أهلي وروحي وناسي .. ده تاريخ كبير وبقاله سنين
وسع للبطل اللي كسب الليلادي .. الأهلي نادي القرن مش أي نادي
ده اللي بييجي قصادنا ده بيوحشنا بنكسبه عادي
وختم آل الشيخ بالقول : قريبًا أغنية.
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