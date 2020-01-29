STC تشتري حصة فودافون مصر بـ2.4 مليار دولار

2020-01-29

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

أبرمت مجموعة فودافون، صفقة أولية لبيع حصتها البالغة 55% في وحدتها المصرية إلى شركة الاتصالات السعودية STC مقابل 2.4 مليار دولار.

وتستحوذ الشركة المصرية للاتصالات على النسبة الباقية من فودافون مصر البالغة 45%.

ووافقت الشركتان على ترتيب حول الاستخدام طويل الأجل لعلامة فودافون وغيرها من الخدمات في مصر.

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وقال نيك ريد، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون، إن بيع الحصة يتماشى مع جهود فودافون لتبسيط عملياتها للتركيز على أوروبا وإفريقيا، موضحًا: سيؤدي ذلك إلى خفض صافي ديوننا.

وقالت شركة فودافون: إنه من المتوقع إغلاق الصفقة بحلول يونيو، وبدورها قالت شركة الاتصالات السعودية إن الاتفاقية غير الملزمة سارية لمدة 75 يومًا من يوم الأربعاء ويمكن تمديدها بالاتفاق المتبادل.

وقال ناصر الناصر، الرئيس التنفيذي لـ STC: فودافون مصر هي الشركة الرائدة في سوق الهواتف المحمولة في مصر ونتطلع إلى المزيد من المساهمة في نجاحها المستمر.

وقالت المصرية للاتصالات، التي تملك حصة في فودافون مصر، يوم الأربعاء، إنها تراقب عن كثب العملية؛ لدراسة جميع البدائل المتاحة لها للتعامل مع استثماراتها في فودافون مصر.

وقالت الشركة المملوكة للدولة المصرية إنها لا تعتزم بيع حصتها، بحسب وكالة أنباء رويترز.

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