فرص الأمطار تتزايد على المملكة حتى السبت

2020-01-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع مركز طقس العرب أن يستمر تأثر المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة بأحوال جوية غير مستقرة خلال الأيام القادمة، بحيث يستمر تشكل السُحب الركامية الرعدية بشكل يومي في ساعات ما بعد الظهر والعصر، وتتهيأ الفرصة لتتساقط رعدية من المطر.

وتوقع المركز أن تشمل فرص الأمطار جبال جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والطائف، وتتميز طبيعة هذه السُحب بكونها سُحبًا محلية تتشكل على المرتفعات في مناطق عشوائية، تتساقط خلالها الأمطار بشكل متفرق.

وبحسب آخر التحديثات في طقس العرب تتزايد فرص تشكل السُحب الرعدية بشكل يومي على المرتفعات الجنوبي الغربية من المملكة حتى يوم السبت على أقل تقدير.

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وكانت الأرصاد الجوية توقعت أن تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة غدًا، على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان.

كما توقعت أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، الشرقية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ولم تستبعد الأرصاد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على منطقة الجوف وأجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

أما حالة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي وشمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 16-42 كم/ساعة ويصل ارتفاع الموج من متر إلى مترين في حين ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة على الخليج العربي.

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