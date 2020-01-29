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72 مشاركا في البرنامج التعريفي للقيادات العليا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

سعيا إلى تسليط الضوء على المفاهيم الأساسية التنظيمية والبروتوكولية من منظور الإدارة العليا، مما سيؤدي إلى تسريع عملية اندماج هذه القيادات الجديدة في مهامهم، مع توفير المعلومات الأساسية المطلوبة كافة، أطلقت وزارة الخدمة المدنية أمس النسخة الثانية من البرنامج التعريفي للقيادات العليا بمشاركة 72 قياديا وقيادية من جهات عدة، في مقر جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

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ويأتي البرنامج التعريفي ضمن حزمة المبادرات والبرامج التطويرية التي تستهدف العاملين في القطاع العام التي تتبناها الوزارة.

وأوضح مساعد وزير الخدمة المدنية محمد السلمي خلال رعايته انعقاد النسخة الثانية من البرنامج أنه يعد امتدادا لبرامج تطوير القيادات في القطاع الحكومي التي تواكب توجيهات القيادة، وتعمل على تحقيق رؤية المملكة 2030، وأن النسخة الثانية من البرنامج التعريفي روعيت فيها المقترحات التطويرية من المشاركين في النسخة الأولى التي شهدت مشاركة أكثر من سبعين مشاركا من أصحاب المعالي والسعادة، وذلك بالتعاون مع كل من وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، والمراسم الملكية، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ومعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية.

وأكد أهمية هذه البرامج التطويرية والأثر المرتقب منها من خلال تسليط الضوء لدى قيادات الجهات الحكومية على جوانب وتفاصيل من شأنها زيادة واتساع مداركهم، وتمنحهم على المدى البعيد مزيدا من الخبرات التي تتطلبها الشخصية القيادية الحكومية الفاعلة.