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برنامج تأهيلي للمقبلين على الزواج بالطائف

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برنامج تأهيلي للمقبلين على الزواج بالطائف
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- بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ الطائف

على مدى ثلاثة أيام شارك نخبة من المدربين والأكاديميين المتخصصين في الجوانب الأسرية والاجتماعية، في البرنامج التأهيلي للمقبلين على الزواج، بجمعية الزواج والتنمية الأسرية بالطائف، وذلك ضمن سلسلة برامجها الأسرية، بهدف توعية وتثقيف الزوج بمسؤولياته الزوجية.

وتطرق البرنامج إلى عدة جوانب أهمها الجانب النفسي والاقتصادي والاجتماعي إلى جانب الشرعي والصحي.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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