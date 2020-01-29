برنامج تأهيلي للمقبلين على الزواج بالطائف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ الطائف
على مدى ثلاثة أيام شارك نخبة من المدربين والأكاديميين المتخصصين في الجوانب الأسرية والاجتماعية، في البرنامج التأهيلي للمقبلين على الزواج، بجمعية الزواج والتنمية الأسرية بالطائف، وذلك ضمن سلسلة برامجها الأسرية، بهدف توعية وتثقيف الزوج بمسؤولياته الزوجية.
وتطرق البرنامج إلى عدة جوانب أهمها الجانب النفسي والاقتصادي والاجتماعي إلى جانب الشرعي والصحي.
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