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إقرار المرجع الوطني لتحديد مستويات جرعات الأشعة التشخيصية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

وافق المجلس الصحي السعودي في اجتماعه الـ 88 الذي عقد برئاسة وزير الصحة رئيس المجلس الدكتور توفيق الربيعة في مقر الأمانة العامة للمجلس على المرجع الوطني لتحديد مستويات جرعات الأشعة التشخيصية الطبية، وهو مشروع وطني تحت إشراف الهيئة العامة للغذاء والدواء التي ترأس اللجنة الوطنية للحماية من الإشعاع في التطبيقات الطبية التشخيصية، وتمثل مجموعة من الاستشاريين والمختصين وذوي الخبرة من مختلف القطاعات الصحية والجامعات الحكومية بالمملكة.

كما وافق على القواعد المنظمة للرعاية الصحية عن بعد في المملكة «الطب الاتصالي»، والتي تمت مراجعتها من قبل الأمانة العامة للمجلس التي تستمد نظاميتها من استراتيجية الرعاية الصحية التي أعدها المجلس وصدرت بقرار مجلس الوزراء المتضمنة التأكيد على أهمية توفير نظم وتقنية معلوماتية في القطاعات الصحية، وتنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية الصادرة بقرار مجلس الوزراء، والتي تضمن قيام المركز بمهمة الربط بين الجهات الصحية في المملكة والإشراف عليها.

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واعتمد المجلس منصة رصد نظام التتبع الالكتروني للمستحضرات الصيدلانية، مع التزام القطاعات الصحية الحكومية والخاصة بالربط الالكتروني مع نظام «رصد» والإبلاغ عن جميع العمليات، بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء لتذليل التحديات التي تعيق تطبيق النظام.

من حانب آخر كرم وزير الصحة نائب وزير الخدمة المدنية الأسبق عبدالله الملفي، ونائب وزير العمل الأسبق الدكتورة تماضر الرماح، على ما قدماه من جهود متميزة خلال فترة عضويتهم في المجلس.

أبرز موافقات المجلس الصحي