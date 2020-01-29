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جامعة نجران تمدد القبول في برامج الماجستير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ نجران مددت جامعة نجران فترة التقديم على برامج الماجستير حتى السبت المقبل. وأوضح عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور محمد عسيري، أن تمديد التسجيل يأتي حرصا من الجامعة على استيعاب أكبر عدد من المتقدمين على البرامج، مبينا أن القبول خصص في برامج الماجستير بالتربية الخاصة في مسارات صعوبات التعلم، والمناهج وطرق التدريس، والحديث وعلومه، والفقه للبنين والبنات، فيما خصصت برامج الرياضيات ورياض الأطفال، وبرنامج اللغة الإنجليزية التطبيقي للبنات فقط، وبرنامج فيزياء المواد المتقدمة للبنين فقط.



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