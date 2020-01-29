شكرا لقرائتكم خبر

لبنان: متمسكون بالمبادرة العربية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - بيروت

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون للرئيس الفلسطيني محمود عباس أن «لبنان متمسك بالمبادرة العربية للسلام التي أقرت في قمة بيروت، ولا سيما حق عودة الفلسطينيين إلى أرضهم وقيام دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس».

وشدد الرئيس عون خلال اتصال هاتفي أجراه أمس بنظيره الفلسطيني على»تضامن لبنان رئيسا وشعبا مع الفلسطينيين في مواجهة التطورات التي نشأت عما بات يعرف بـ«صفقة القرن».