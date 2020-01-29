شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - أبوظبي
أعلنت الإمارات أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التي طال انتظارها للشرق الأوسط هي «مبادرة جادة» يمكن أن تؤدي إلى استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين.
وقال سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة «الإمارات العربية المتحدة تقدر الجهود الأمريكية المستمرة للتوصل إلى اتفاق سلام فلسطيني إسرائيلي».
وأضاف «هذه الخطة هي مبادرة جادة تتناول العديد من القضايا التي أثيرت على مر السنين».
وتابع «الخطة التي تم الإعلان عنها اليوم توفر نقطة انطلاق مهمة للعودة إلى المفاوضات ضمن إطار دولي تقوده الولايات المتحدة».
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات: المبادرة جادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.