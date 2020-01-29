الأونروا: لن ننهي خدماتنا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - رام الله
أكد الناطق الرسمي باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» سامي مشعشع أنه لا توجد لدى الوكالة نية لإنهاء عملها ولا لتسليم مهامها لأي جهة كانت، مشددا على أنها مستمرة في التواجد على الأرض.
وشدد في بيان، على أن مدارس وكالة الغوث وعياداتها وخدماتها الحيوية الأخرى مستمرة، لافتا إلى أن «الدعوة لإنهاء عملها قبل معالجة جذور القضية وإحقاق الحقوق يضرب بعرض الحائط آمال ملايين اللاجئين الفلسطينيين».
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