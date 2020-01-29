باكستان: لا بديل عن حل الدولتين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - إسلام أباد
جددت باكستان دعوتها لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومستقلة ومتصلة على أساس المعايير المتفق عليها دوليا، على حدود ما قبل عام 1967م، وأن تكون القدس عاصمتها.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية عائشة فاروقي في بيان صحفي «لقد رأينا إعلان الولايات المتحدة عن خطة سلام للشرق الأوسط، وباكستان تدعم استمرار حل الدولتين على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة».
وبينت أن باكستان تواصل دعم حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، من خلال حوار ومفاوضات تؤدي إلى تحقيق الحقوق المشروعة للفلسطينيين، بما في ذلك حق تقرير المصير.
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