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مذكرة تربط مركز البحوث بمجمع اللغة العربية في مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

في خطوة تهدف إلى تأهيل الكفاءات العلمية، وقع مركز البحوث والتواصل المعرفي أمس مذكرة شراكة مع مجمع اللغة العربية بمكة المكرمة، بحضور المستشار بالديوان الملكي، عضو هيئة كبار العلماء، إمام وخطيب المسجد الحرام، رئيس مجلس أمناء مجمع اللغة العربية بمكة المكرمة، الشيخ الدكتور صالح بن حميد، ورئيس مركز البحوث والتواصل المعرفي الدكتور يحيى بن جنيد، ورئيس مجمع اللغة العربية بمكة المكرمة الدكتور عبدالعزيز الحربي، وذلك بمقر المركز بحي الصحافة في الرياض.

وتأتي هذه الشراكة كمبادرة من مبادرات مركز البحوث والتواصل المعرفي في تحقيق التواصل وإقامة العلاقات مع الهيئات والمؤسسات البحثية والثقافية، واستصحابا للرسالة التي يؤديها المجمع بما يملكه من وسائل شبكية نشطة وأعضاء متخصصين وفاعلين في بلاد شتى. وأشاد ابن حميد بما يقدمه مركز البحوث والتواصل المعرفي من خلال دراساته وأبحاثه وبرامجه التواصلية خارج المملكة مع الجامعات والمراكز في جهات العالم، مشيرا إلى قائمة العناوين الجادة والمهمة التي نشرها المركز في مجالات الدراسات المحكمة والاستشراف والترجمات والمعاجم الجديدة والتحقيقات التراثية.

بنود الشراكة