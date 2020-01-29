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لجنة الحج العليا تبحث المشروعات التطويرية لتسهيل أداء الركن الخامس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أكد وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان وتوجيهاتهما بالعمل على إنجاز كل ما يسهم في تقديم الرعاية الكاملة لحجاج بيت الله الحرام، وزوار المسجد النبوي الشريف، والمحافظة على أمنهم، وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وبحث اجتماع لجنة الحج العليا الذي ترأسه وزير الداخلية في مكتبه بديوان الوزارة، بحضور مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية، خالد الفيصل، وأمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج والعمرة الأمير فيصل بن سلمان، عددا من الموضوعات المتعلقة بإدارة وتنظيم موسم الحج لعام 1441، ومتابعة المشروعات التطويرية ذات الصلة بتسهيل وتيسير أداء فريضة الحج، وتوفير جميع الخدمات لضيوف الرحمن. وفي ختام الاجتماع اتخذت اللجنة عددا من التوصيات للرفع بها لمقام خادم الحرمين الشريفين.