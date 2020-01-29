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نائب وزير الدفاع يبحث تعزيز التعاون الأمني مع أمريكا وباكستان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

استقبل نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان أمس الأول قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينيث مكينزي والوفد المرافق له، وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه التعاون بين البلدين الصديقين وبخاصة في المجال الدفاعي، وأهمية تعزيز التعاون الأمني والعسكري، ومستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المشتركة المبذولة تجاهها بما يخدم السلم والأمن الدوليين.

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حضر اللقاء مساعد وزير الدفاع محمد العايش، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، ونائب قائد القوات المشتركة اللواء الطيار الركن عبدالله الغامدي، ومدير مكتب نائب وزير الدفاع هشام بن سيف، كما حضره من الجانب الأمريكي عدد من كبار الضباط في وزارة الدفاع الأمريكية.

إلى ذلك التقى الأمير خالد بن سلمان رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية الفريق الأول الركن نديم رضا والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الوثيقة بين المملكة وباكستان، والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وبخاصة في المجالات العسكرية.

حضر اللقاء مساعد وزير الدفاع محمد العايش، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، وقائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي، ومدير مكتب نائب وزير الدفاع هشام بن سيف.