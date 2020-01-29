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تدشين مشروعات للطرق بالشرقية واتفاقية لتوسعة مطار حفر الباطن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الدمام

دشن أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بمكتبه بديوان الإمارة أمس ثلاثة مشروعات للطرق بالمنطقة، بحضور وزير النقل المهندس صالح الجاسر، وعدد من قيادات الوزارة.

ونوه الأمير سعود بن نايف بأهمية هذه المشروعات في تيسير حركة التنقل لأهالي المنطقة، وربط أجزائها مع بعضها، وربطها بالمناطق الأخرى، مؤكدا أن المشروعات جزء يسير مما توليه القيادة الرشيدة لتحسين وزيادة أطوال الطرق في المنطقة الشرقية، مشددا على أهمية إنجاز المشروعات الجاري تنفيذها وفق الجدول الزمني المحدد، وأن تكون وفق المواصفات الفنية المعتمدة لكل مشروع، مع ضرورة أخذ كل احتياطات السلامة، والحرص على المتابعة المستمرة لكل مراحل التنفيذ.

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وتتضمن المشروعات التي دشنها طريق «أبوحدرية - حفر الباطن - رفحاء» السريع بالاتجاهين، وطريق الرقعي، وطريق الدمام ـ الرياض السريع بالاتجاهين في مواقع متفرقة، بإجمالي أطوال تتجاوز 800 كيلومتر، وبتكلفة إجمالية تجاوزت 691 مليون ريال، إضافة إلى تدشينه لمشروع استكمال تحسين الطرق، مع التقاطع والإنارة على طريق الدمام الخبر الساحلي عند تقاطعه مع طريق الملك سعود بن عبدالعزيز، بتكلفة إجمالية بلغت 81 مليون ريال، إضافة إلى تدشينه للأعمال المتبقية بمشروع الطرق الرئيسة والثانوية بالمنطقة من خلال تنفيذ الأعمال المتبقية لتقاطع طريق عمر بن الخطاب مع طريق الظهران الجبيل، والذي سيسهم في ربط أحياء الدمام شمالا وجنوبا ببعضها، مما سيرفع من مستوى السلامة وانسيابية الحركة على الطريق، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 13,5 مليون ريال، نفذها عدد من الشركات الوطنية.

إلى ذلك رعى أمير المنطقة الشرقية بحضور محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد، ووزير النقل، توقيع عقد مشروع توسعة مطار حفر الباطن بالقيصومة، والذي وقعه رئيس هيئة الطيران المدني المهندس عبدالهادي المنصوري مع إحدى الشركات الوطنية.

وبين الأمير سعود بن نايف أن توسعة مطار حفر الباطن ستسهم في قدرته على استيعاب الطلب المتزايد على الرحلات المحلية، والتوسع مستقبلا ليشمل الرحلات الإقليمية، ويسهل الوصول إلى المحافظة، إضافة لما سيوفره من فرص وظيفية، وفرص استثمارية في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى التوسع في قاعدة الخدمات اللوجستية في المحافظة، التي تربط المملكة بدولة الكويت الشقيقة، مؤكدا ضرورة العمل لانتهاء المشروع في الموعد المحدد، والحرص على تحسين الخدمات المقدمة في المطار.

توسعة المطار: