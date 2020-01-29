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خادم الحرمين لمحمود عباس: موقف المملكة من القضية الفلسطينية ثابت

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالا هاتفيا أمس الأول برئيس دولة فلسطين محمود عباس.

وأكد خادم الحرمين الشريفين له موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني منذ عهد الملك عبدالعزيز حتى اليوم، ووقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمها لخياراته وما يحقق آماله وتطلعاته.

من جهته عبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن تقديره لخادم الحرمين الشريفين على حرصه واهتمامه بالقضية الفلسطينية، وللمملكة العربية السعودية على مواقفها الثابتة والداعمة تجاه فلسطين وشعبها.

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إلى ذلك استقبل خادم الحرمين الشريفين أمس الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني، الذي ودع الملك سلمان بمناسبة انتهاء فترة عمله أمينا عاما للمجلس.

وقدر خادم الحرمين الشريفين له الجهود التي بذلها خلال فترة عمله لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، متمنيا له المزيد من التوفيق والسداد.

من جهته عبر الزياني عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على اهتمامه بكل ما من شأنه تعزيز العمل الخليجي، وعلى ما وجده طيلة فترة عمله من تعاون وتقدير.

حضر الاستقبال مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم السالم.