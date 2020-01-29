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التعليم تناقش تجويد أداء أندية الحي الترفيهية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

بهدف تجويد وتحسين الأداء في ظل التطور الذي تشهده الأندية ومخرجاتها، وذلك تحقيقا لأهداف برنامج جودة الحياة 2020، أقامت وكالة الوزارة للتعليم العام صباح أمس ورشة عمل لتطوير وتجويد العمل في أندية الحي الترفيهية التعليمية، والتي نظمتها إدارة مبادرة أندية الحي بالرياض، بمشاركة 94 ممثلا وممثلة من 47 إدارة تعليمية.

وبدأت أعمال الورشة باستعراض أبرز مضامين أندية الحي كنموذج سعودي، ونشر رسالتها بالشكل الذي يلائم الطموحات.

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وأكد مدير مبادرة برنامج أندية الحي الترفيهية التعليمية الأستاذ خالد بن صالح العبدالسلام أن الورشة تناقش تجويد العمل في الدليل التنظيمي والإجرائي للأندية والمخرجات الفنية والآثار الإيجابية التي أحدثتها في الميدان، بما يعكس تطلعات الوطن والقيادة، لرسم مستقبل مشرق للأندية من أجل بناء مجتمع حيوي للوصول للأهداف التربوية والاجتماعية المرجوة لرؤية المملكة 2030.

من جهة ثانية، وتحت رعاية وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ينطلق الملتقى الثاني للتعليم المستمر الأحد المقبل، والذي تنظمه وكالة البرامج التعليمية بوزارة التعليم ممثلة بالإدارة العامة للتعليم المستمر.

ويهدف الملتقى للتعرف على أبرز نماذج التعليم المستمر التي ترتكز على مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة، والوقوف على التجارب المختلفة المستخدمة لوسائل الإعلام الجديد والتقنيات الحديثة في مجال التعليم والتدريب المستمر، واستعراض نماذج تخطيط برامج التعليم المستمر في مختلف المؤسسات التعليمية والتدريبية وتعزيز دور الشراكة المجتمعية في تطوير برامج التعليم المستمر.