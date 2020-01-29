شكرا لقرائتكم خبر

العدل تلغي إيقاف الخدمات الحكومية الالكترونية وتكتفي بـ«منع التعامل المالي»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سحر أبوشاهين - الدمام

أنهى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، بمعالجة تنظيمية، ما يسمى «إيقاف الخدمات الحكومية الالكترونية» ليقتصر الأمر على منع «التعامل المالي» فقط، طبقا لنظام التنفيذ، كما أقر وضع ضوابط لمدة الحبس التنفيذي بعد طلب طالب التنفيذ، وتقنينه استرعاء لسن المنفذ ضده ووضعه الأسري، بعد تعديلات جديدة أقرت على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.

وقال المحامي والمستشار القانوني أحمد المحيميد لـ«مكة» إن القرار يساهم في التخفيف على المدين ويمنحه فرصة لإعادة ترتيب أموره وسداد مديونيته، مبينا أن إيقاف الخدمات يقتصر فقط على التعاملات المالية، مثل البنوك والأسهم والسندات والشيكات، بحيث يمنع المدين من استخدامها أو التعامل بها حتى يتم التنفيذ.

التعديلات