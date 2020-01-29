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كيف يرتفع مستوى إنتاجية الموظف الحكومي؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جيهان حداد - مكة المكرمة

تهدف برامج التحول الوطني إلى تحقيق رؤية 2030 وتعزيز الممكنات الاقتصادية والارتقاء بمستوى الخدمات المعيشية، وذلك من خلال تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع البنية التحتية الأساسية والرقمية، وإشراك المستفيدين في التعرف على التحديات وابتكار الحلول، ومساهمتهم في التنفيذ، وتقييم أداء مبادرات البرنامج.

وجرى تحديد ثمانية أبعاد لبرنامج التحول الوطني 2020. «مكة» تواصل رصدها بالبعد الخامس وهو «تحقيق التميز في الأداء الحكومي».

البعد الخامس: تحقيق التميز في الأداء الحكومي

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يسعى إلى تعزيز الأداء الحكومي وتحسين خدماته من خلال رفع مستوى إنتاجية الموظف الحكومي وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وتطوير نظام الخدمة المدنية، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتفعيل الخدمات الالكترونية بشكل أوسع، وبناء قنوات للتواصل الفعال بين مقدمي الخدمات الحكومية والعملاء والمستفيدين للوصول إلى تجربة عميل متميزة.

الجهات المشاركة

وزارة الخدمة المدنية وزارة الاقتصاد والتخطيط وزارة العدل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة وزارة التجارة والاستثمار معهد الإدارة العامة

المبادرات: 63

أبرز التحديات

الحاجة إلى رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

الحاجة إلى رفع معدلات الأداء التشغيلي والوظيفي داخل المنظومة العدلية

عدم وجود نظام وإطار عام للشفافية ونظام لتداول المعلومات

الحاجة إلى رفع مستوى ثقافة الشفافية في التعاملات الحكومية وتبادل المعلومات

الحاجة إلى زيادة فاعلية وتنوع قنوات التواصل الحالية للجهات الحكومية

الحاجة إلى زيادة فاعلية تجاوب الجهات الحكومية مع ملاحظات عملائها