السعودية | السعودية تصدر 1079 تصريح مبنى لإسكان الحجاج

شكرا لقرائتكم السعودية تصدر 1079 تصريح مبنى لإسكان الحجاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة عن إصدار 1079 تصريح مبنى لإسكان الحجاج خلال هذا العام 1441هـ. وأعلنت اللجنة مؤخراً عن استمرار فترة التقديم لاستقبال طلبات الراغبين في استخراج التصاريح حتى نهاية شهر رجب للعام الحالي. كما شملت المباني المصرحة لاستقبال الحجاج بمكة المكرمة على 112.915 غرفة، بطاقة استيعابية تبلغ 492.061 حاجاً حتى هذه اللحظة. إلى ذلك أهابت اللجنة بالمواطنين الراغبين في استخراج أو تجديد تصاريح إسكان الحجاج، سرعة التقدم إلى المكاتب الهندسية والاستشارية، المعتمدة من قبل أمانة العاصمة المقدسة للحصول على تصاريح الإسكان لمبانيهم قبل انتهاء المدة المحددة.

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