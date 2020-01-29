تمكنت فرق الدفاع المدني بعنيزة، صباح اليوم (الأربعاء)، من إنقاذ طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، بعد أن خرج من نافذة منزله بالطابق الثالث.
وأظهرت مجموعة صور، الطفل وهو عالق خارج إطار (سياج) النافذة متشبثا بواجهة منزله، فيما باشرت فرق الإنفاذ عملها وأنزلت الطفل وهو بصحة جيدة.
ونوه المتحدث الإعلامي للدفاع المدني في القصيم العقيد إبراهيم أبا الخيل، أنه تم إنزال الطفل بواسطة سيارة السلالم، مشدداً على أهمية مراقبة الأطفال ومتابعتهم حفاظاً على سلامتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر في مشهد مرعب.. مدني عنيزة ينقذ طفلا علق في نافذة منزله بالطابق الثالث- صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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