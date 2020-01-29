في مشهد مرعب.. مدني عنيزة ينقذ طفلا علق في نافذة منزله بالطابق الثالث- صور

تمكنت فرق الدفاع المدني بعنيزة، صباح اليوم (الأربعاء)، من إنقاذ طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، بعد أن خرج من نافذة منزله بالطابق الثالث.

وأظهرت مجموعة صور، الطفل وهو عالق خارج إطار (سياج) النافذة متشبثا بواجهة منزله، فيما باشرت فرق الإنفاذ عملها وأنزلت الطفل وهو بصحة جيدة.

ونوه المتحدث الإعلامي للدفاع المدني في القصيم العقيد إبراهيم أبا الخيل، أنه تم إنزال الطفل بواسطة سيارة السلالم، مشدداً على أهمية مراقبة الأطفال ومتابعتهم حفاظاً على سلامتهم.