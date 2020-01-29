السعودية اليوم / رئيس مجلس الشورى يستقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري



واغادوغو 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واس

استقبل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مقر إقامته في العاصمة البوركينية واغادوغو اليوم, معالي رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري سليمان شنين؛ والوفد المرافق له، على هامش انعقاد الدورة الخامسة عشر لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وأكد معاليه خلال الاستقبال أهمية العمل الإسلامي البرلماني المشترك الذي يسهم في تحقيق الأمن والأمان والازدهار لكافة الشعوب الإسلامية، وأهمية العمل المشترك لمكافحة الإرهاب ونبذ التطرف.

وتطرق الجانبان إلى عدد من الموضوعات على جدول أعمال المؤتمر .

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بوركينا فاسو الدكتور وليد الحمودي، ومدير عام الإدارة العامة للشعبة البرلمانية المستشار خالد المنصور.

// انتهى //

19:48ت م

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