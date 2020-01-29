السعودية اليوم / رئاسة شؤون الحرمين تنظم دخول قاصدي المسجد الحرام على مدار الساعة عند الأبواب



مكة المكرمة 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واس

نظمت الرئاسة العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلةً في إدارة الأبواب التابعة للإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية , دخول قاصدي المسجد الحرام وخروجهم منه والتسهيل عليهم ومنع التكدس أمام الأبواب ومنع دخول الممنوعات إلى داخل المسجد الحرام بالإضافة إلى الحفاظ على مقتنياته بمنع خروجها.

وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية نايف الجحدلي أن الإدارة العامة تعمل ضمن منظومة خدمات متكاملة تقدمها الرئاسة العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لقاصدي المسجد الحرام على مدار الساعة لتمكنهم من تأدية مناسكهم بكل يُسرٍ وسهولة, بالإضافة إلى التعاون مع الجهات الحكومية المشاركة بالمسجد الحرام.

من جانبه أكد مدير إدارة الأبواب فهد الجعيد أن الإدارة تعمل على تقديم خدماتها لقاصدي بيت الله الحرام من خلال (578) موظفاً مقسمين على أربع ورديات, يعملون على تنظيم دخول المصلين والمعتمرين وخروجهم, ومنع حصول التكدس أمام الأبواب وتوجيه الزوار للأبواب الأخرى في أوقات الزحام, ومنع دخول الممنوعات والمأكولات لداخل الحرم حرصاً على نظافته وتطهيره, كما تعمل الإدارة على الحفاظ على كل ما هو موجود داخل المسجد الحرام من مصاحف أو كراسي أو مقتنيات أخرى ومنع خروجها من خلال عمليات تفتيش دقيقة لا تعيق عملية الحركة.

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19:47ت م

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