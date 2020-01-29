السعودية اليوم / مندوب المملكة الدائم لدى الاتحاد الأوروبي يجتمع مع السفير القبرصي



بروكسل 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واس

اجتمع المندوب الدائم للمملكة العربية

وجرى خلال اللقاء بحث المسائل ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات بين المملكة وقبرص.

// انتهى //

19:10ت م

0288



بروكسل 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واساجتمع المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي سعد العريفي بالسفير القبرصي في بروكسل ستافروس هاتزيانيس .وجرى خلال اللقاء بحث المسائل ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات بين المملكة وقبرص.// انتهى //19:10ت م0288

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