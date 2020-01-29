السعودية اليوم / غرفة حفر الباطن تستقبل طلبات التوظيف لأكثر من 50 فرصة عمل للرجال



حفر الباطن 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واس

أنهت الغرفة التجارية الصناعية بحفرالباطن يوم أمس استقبال طلبات التوظيف لأكثر من «50» فرصة عمل للرجال لمن يحملون شهادات (الابتدائي والكفاءة المتوسطة والثانوية والدبلوم والبكالوريوس) وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات الوطنية ومركز طاقات , حيث يتم إجراء المقابلات الشخصية على مسرح الغرفة.

وتتميز فرص العمل المطروحة بمزايا عديدة منها راتب شهري يتجاوز «4500» ريال وتأمين صحي ومكافأة شهرية بالإضافة إلى الإجازة السنوية علماً بأن فترات العمل تكون صباحية أو مسائية حسب احتياج العمل.

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة حفر الباطن رفيدان بن دمخ المطيري أن هذه المبادرة تعد امتداداً للفعاليات السابقة التي تسهم في توظيف شريحة الشباب من الجنسين في القطاع الخاص وتحرص الغرفة كل الحرص على التواصل مع القطاع الخاص بمختلف قطاعاته للبحث عن الفرص الوظيفية المتاحة والإعلان وذلك تماشيا مع رؤية المملكة 2030 م وبرنامج التحول الوطني 2020م .

وأضاف " كما تسهم غرفة حفرالباطن في العديد من الأعمال والأنشطة التطويرية الفاعلة التي تسعى لرفعة المجتمع اقتصاديا واستثماريا واجتماعيا في شتى المجالات حيث تعمل على استقطاب فرص العمل عبر الشركات والمؤسسات الوطنية وتنظم لها الملتقيات ليستفيد منها أبناء المجتمع كافة .

// انتهى //

19:08ت م

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