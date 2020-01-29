السعودية اليوم / ليبيا تناشد المواطنين بعدم السفر للصين



طرابلس 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واس

طالبت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق المواطنين الليبيين بعدم السفر إلى الصين إلا للضرورة القصوى.

ودعت الوزارة جميع المواطنين الليبيين بتأجيل سفرهم هذه المدة إذا أمكن ذلك، مشددة على الموجودين بالصين أن يتوخوا الحيطة والحذر وتجنب الأماكن المزدحمة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

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18:55ت م

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