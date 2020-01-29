السعودية اليوم / السودان تشتبه في حالتي إصابة بكورونا



الخرطوم 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واس

كشفت وزارة الصحة السودانية عن الاشتباه في حالتي إصابة محتملة بمرض "كورونا" في السودان.

وأوضح وزير الصحة السوداني أكرم التوم في تصريح له اليوم أن إحدى الحالتين في ولاية الخرطوم والثانية في ولاية الجزيرة، قدمتا من الصين، إحداهما عبر إثيوبيا، والثانية عبر مصر.

ولفت النظر إلى أنه تم التعرف على الإصابات عن طريق غرفة المتابعة والرصد بمطار الخرطوم، وأن المرض ينتقل عبر السعال والاختلاط بالشخص المصاب، مؤكداً قدرة بلاده لعلاج المصابين.

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18:54ت م

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