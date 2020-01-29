السعودية اليوم / مدير فرع الشؤون الإسلامية بالقصيم يتفقد إدارة المساجد والدعوة بضرية



بريدة 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واس

تفقد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالقصيم الشيخ وجب بن علي العتيبي اليوم, إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة ضرية، يرافقه المساعد للشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم السويلم ومساعد المدير العام للشؤون الفنية والخدمات المساندة خالد بن صنهات الحربي.

وعقد الشيخ العتيبي خلال زيارته لقاءً مع مدير الإدارة بضرية فهد بن جنيدل الرشيدي ومنسوبي الإدارة، كما اطلع على آلية سير العمل فيها وأبرز المنجزات التي تحققت خلال الفترة الماضية بالمحافظة لمواكبة رؤية المملكة، مؤكدًا أهمية تواصل الإدارة مع الإدارات لتبادل الخبرات والرؤى حيال العناية بالمساجد ومنسوبيها والعمل الدعوي والاستثمار الوقفي.

وأكد على الجميع أهمية الإخلاص في تأدية الأمانة الملقاة على عاتقهم واستشعارهم لعظم هذه المسؤولية خصوصاً فيما يتعلق ببيوت الله ومنسوبيها انطلاقا من منهج هذه البلاد المباركة وولاة أمرها - حفظهم الله - وحرصهم الدائم على رعاية الدعوة إلى الله وفق المنهج الصحيح ورعاية بيوت الله المقدسة، والتوجيهات المباشرة من معالي الوزير ومعالي نائبه على الارتقاء بالخدمات التي تضطلع بها الوزارة تجاه بيوت الله ومنسوبيها، وكذلك في مجال الدعوة والإرشاد والعمل الدؤوب والمستمر على تطوير أساليب العمل والآليات لمواكبة الرؤية.

بعد ذلك قام مدير عام فرع الشؤون الإسلامية بالقصيم بجولة تفقدية لمكتب الجاليات وعدد من المساجد والجوامع بالمحافظة.

// انتهى //

18:53ت م

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