السعودية اليوم / الوفود الدولية لمجموعة العشرين تزور مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية



الرياض 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واس

زارت الوفود الدولية لمجموعة العشرين أمس مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بديراب وكان في استقبالهم وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور حمد البطشان ومدير عام مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الدكتور عبدالغني الفضل.

وأقيم بالمركز احتفالاً بمناسبة زيارة ضيوف المملكة، وتخلله عدد من الفعاليات واللوحات الفنية، إضافة لمشاركة عدد من الفرق الشعبية بتقديم العرضة

والتقطت الوفود الصور التذكارية بالزي السعودي ومع الخيل العربية والصقور مبدين اعجابهم بما شاهدوهـ من عروض وفلكلور شعبي.

// انتهى //

18:50ت م

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الرياض 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واسزارت الوفود الدولية لمجموعة العشرين أمس مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بديراب وكان في استقبالهم وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور حمد البطشان ومدير عام مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الدكتور عبدالغني الفضل.وأقيم بالمركز احتفالاً بمناسبة زيارة ضيوف المملكة، وتخلله عدد من الفعاليات واللوحات الفنية، إضافة لمشاركة عدد من الفرق الشعبية بتقديم العرضة السعودية وفن السامري، كما شاهد الوفو عروض للخيل السعودية الأصل والمنشأ وعدد من السلالات العربية الأخرى التي يمتلكها المركز.والتقطت الوفود الصور التذكارية بالزي السعودي ومع الخيل العربية والصقور مبدين اعجابهم بما شاهدوهـ من عروض وفلكلور شعبي.// انتهى //18:50ت م0277

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