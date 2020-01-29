السعودية اليوم / شحنة من اليونيسيف إلى الصين للاستجابة لاحتواء فيروس كورونا



جنيف 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واس

هبطت اليوم في شنغهاي شحنة أرسلتها منظمة اليونيسيف محملة بأقنعة التنفس والملابس الواقية لمقدّمي الرعاية الطبية لحمايتهم خلال الاستجابة لاحتواء فيروس كورونا المستجد، وتتوجه الشحنة إلى اقليم ووهان.

وأكدت اليونيسيف في بيان لها أنها سترسل المزيد من المعدات خلال الأيام والأسابيع القادمة .

وأوضحت المديرة التنفيذية لليونيسيف هنريتا فور أن الفيروس الجديد ينتشر بسرعة هائلة، وأنه من المهم توفير الموارد اللازمة لإيقافه، مشيرة إلى أن المنظمة لا تعرف ما يكفي عن أثر الفيروس على الأطفال ، أو عدد المصابين به ، لكنها تعرف أن المراقبة والوقاية مهمة للغاية .

وقد أصيب حتى الآن 6 آلاف شخص بالفيروس في الصين ، والأعداد ترتفع بسرعة ، وتعمل اليونيسيف مع منظمة الصحة العالمية والشركاء من أجل الاستجابة المنسقة متعددة القطاعات في الصين.

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18:35ت م

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