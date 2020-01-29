شكرا لقرائتكم خبر عن وفد هيئة حقوق الإنسان يتفقد السجن العام بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

قام وفد من هيئة حقوق الإنسان برئاسة نائب الرئيس عبدالعزيز بن عبدالله الخيال وعدد من أعضاء المجلس والمختصين بتفقد السجن العام ومستشفى الملك فهد والجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "كهاتين" بالمدينة المنورة التقى خلالها عدداً من المسؤولين.

وجرى خلال الزيارة تفقد السجن العام والاجتماع بمدير السجون في المنطقة العقيد محمد بن علي الحارثي.

وبين نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان أن التعاليم الإسلامية تؤكد على حفظ الحقوق، معبراً عن سعادته بما شاهده من عمل في مركز التدريب التابع للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الذي تضمن أعمال النجارة والميكانيكا وغيرها من المهن.

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كما تمت زيارة الأجنحة النموذجية لذوي السلوك المتميز, والمسرح والمكتبة ومرسم الأعمال الفنية, بينما رصدت الهيئة خلال زيارتها بعض الملاحظات، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ثم تفقد نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الخدمات المقدمة لمرضى مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة والتقى مدير الشؤون الصحية بمنطقة المدينة الدكتور محمد الخلاوي وشاهد الخدمات المقدمة للمرضى، ومدى تمتعهم بالحقوق الصحية التي كفلتها لهم الأنظمة المرعية بالمملكة، واطلع خلال الجولة على أقسام الطوارئ والتنويم والعيادات الخارجية والتقى عدداً من المرضى ومرافقيهم، مستفسراً عن مستوى الخدمات المقدمة لهم كحق مكفول لهم ومناقشتها مع مدير الشؤون الصحية ومدير المستشفى والعاملين بها.

كما قام وفد الهيئة بزيارة للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "كهاتين" وتجول معالي النائب في القرية النموذجية التي هي عبارة عن مباني متكاملة وحديقة وسكن وما تحتويه، من الأقسام كما شاهد إنتاج اليتيمات من ملابس وأشغال يدوية ، حيث تمت خلال الزيارة مناقشة حقوق الفتيات المالية الزواج الدراسة والابتعاث وغيرها من الحقوق، فيما استمع معاليه والوفد لبعض المعوقات، مؤكداً رغبة الهيئة بالسعي لتذليل تلك الصعوبات بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة.