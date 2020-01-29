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شكرا لقرائتكم فيديو.. أجسام مضيئة متراصة تسبح في الفضاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشف الفلكي ملهم هندي سر رؤية مجموعة من الأجسام المضيئة المتراصة في السماء وكأنها قطار من النجوم.
وقال الفلكي هندي في تغريدة له عبر تويتر : “قد تشاهدون خلال الأيام القادمة وخاصة بعد غروب الشمس أو قبل شروقها بقليل العديد من النقاط المضيئة التي تسير بخط مستقيم متراصة وكأنها قطار من النجوم.
وقال الفكلي ملهم : نجحت قبل قليل شركة Space-X في نشر ٦٠ قمرًا آخر من منظومة Starlink التي تهدف لنشر خدمة الإنترنت الفضائي وبذلك يصل عددها ٢٤٠ قمرًا.
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