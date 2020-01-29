شكرا لقرائتكم خبر عن الترفيه لـ ”الخليج 365”: لا يوجد أي معلومة الآن عن إلغاء «موسم الشرقية» والان نبدء بالتفاصيل
أكد المدير التنفيذي لقطاع التواصل في الهيئة العامة للترفيه أحمد المحمادي لـ "اليوم" أن أي معلومة يتم نشرها في القنوات الرسمية، مشيراً إلى عدم امتلاكه أي معلومة الان عن ما يتم توارده عن إلغاء موسم الشرقية، وفي حال وجود أي شيء جديد، سيكون موجوداً عبر القنوات.
وجاء ذلك، بعد تداول معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن احتمالية إلغاء موسم الشرقية، والذي من المقرر أن يكون مطلع شهر مارس من العام الحالي، الامر الذي تسبب في ظهور استفهامات عن الاسباب، وما اذا كان هنالك بديل من عدمه.
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