سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 29 يناير 2020

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العين الإخباريةالأربعاء 2020/1/29 12:26 م بتوقيت أبوظبي
سعر الدولار في السودان
انخفض سعر الدولار أمام الجنيه في السودان اليوم الأربعاء، بنحو جنيهٍ ليسجل 97 جنيها في تعاملات السوق السوداء مقابل 98 جنيها أمس، بينما استقرت العملة الخضراء على شاشة البنك المركزي السوداني.
يأتي ذلك بالتزامن مع مواصلة البنك المركزي السوداني سياسته المعتمدة على تخفيض سعر الجنيه السوداني يوميا أمام الدولار بمعدلات طفيفة.
وسجل الدولار 48 جنيها للشراء و48.64 جنيه للبيع في البنك المركزي السوداني، وهو السعر ذاته في غالبية البنوك وشركات الصرافة العاملة في السودان.
وكان متعاملون في السوق السوداء يتوقعون أن يقفز سعر الدولار إلى حدود 120 جنيها خلال 2020، نتيجة أزمة السيولة الأجنبية التي تمر بها البلاد.
ويحتاج السودان إلى تمويلات فورية تقدر بنحو 3 مليارات دولار لتجنب تفاقم أزمات اقتصاده، وترزح البلاد تحت ديون هائلة تقدر بـ60 مليار دولار، وترغب الحكومة في إلغاء جزء منها.
سعر اليورو والإسترليني
وبحسب البنك المركزي السوداني، سجل سعر اليورو 52.57 جنيه للشراء مقابل 52.83 جنيه للبيع، كما سجل الجنيه الإسترليني 63.01 جنيه للشراء مقابل 63.32 جنيه للبيع.
وفي السوق السوداء، سجل اليورو 107.40 جنيهات، والإسترليني 127 جنيها.
سعر الريال والدرهم والدينار
وفي المركزي السوداني، سجل الريال السعودي 12.90 جنيه للشراء مقابل 12.96 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 13.17 جنيه للشراء و13.24 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي 159.31 جنيه للشراء و160.11 جنيه للبيع.
وفي السوق السوداء، سجل الريال السعودي 25.80 جنيه والدرهم الإماراتي 26.57 جنيها والدينار الكويتي 238 جنيها.
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