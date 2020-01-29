فيديو.. كوشنر : ترامب أقنع إسرائيل بقبول حل الدولتين

2020-01-29

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكد مستشار الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، أن ترامب استطاع إقناع إسرائيل بقبول حل الدولتين وهي الخطوة التي رفضتها تل أبيب على مدى سنوات.

وأوضح كوشنر في تصريحات لقناة العربية أن إسرائيل وافقت على إقامة دولة فلسطينية كما وافقت على تجميد الاستيطان لـ 4 سنوات.

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واقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إقامة دولة فلسطينية في إطار خطة للسلام في الشرق الأوسط لكن لم تلق موافقة أي من الفصائل الفلسطينية.

ووضع ترامب جدولًا زمنيًا مدته أربع سنوات حتى يقبل الفلسطينيون بترتيب أمني مع إسرائيل، ويوقفون الهجمات على إسرائيل وينشئون مؤسسات للحكم في سبيل إقامة دولة فلسطينية تكون عاصمتها في أبو ديس وهي منطقة في القدس الشرقية.

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