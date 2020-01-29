الفيصل يدشن مبادرة تحدث العربية

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2020-01-29 متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة دشن أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل اليوم، مبادرة تحدّث العربية والتي ينفذها مجموعة من الشباب المتطوع بالمنطقة. وتتماشى هذه المبادرة مع أهداف ملتقى مكة الثقافي تحت شعار كيف نكون قدوة بلغة القرآن وترمي لتوعية المجتمعات برسالة اللغة العربية وتفعيل استخدامها في كافة مناحي الحياة. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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