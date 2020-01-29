أهم 7 أخبار عن مجال التكنولوجيا اليوم

2020-01-29

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

يحمل كل يوم أخبارًا جديدة في مجال التقنية، وإليك 7 أخبار لهذا اليوم قد ترغب في معرفتها.

1- منحت المملكة المتحدة ضوءًا أخضر لدور محدود لشركة هواوي الصينية في شبكات الجيل الخامس، ويأتي ذلك القرار بصرف النظر عن ضغوط الولايات المتحدة للحد من التجارة الصينية.

وحذر كبار مسؤولي الإنترنت في المملكة المتحدة من أن شركة هواوي تعاني من ضعف الأمن السيبراني وأن عملياتها غير شفافة.

2- أعلنت شركة التكنولوجيا الكبيرة آبل عن تحقيق أرباح قياسية في أرباحها للربع الأول من عام 2020.

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3- أنشأ فيسبوك مجلسًا مستقلًا لقضايا المحتوى المثير للجدل، ويرأسه توماس هيوز، وهو مدافع منذ فترة طويلة عن حرية المعلومات والتعبير، وينفق عملاق وسائل التواصل الاجتماعي 130 مليون دولار لإنشاء هيئة رقابة قد تلغي حتى مارك زوكربيرغ نفسه، وتحول هيوز إلى أول مدير لها.

4- قال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل، إن الشركة تعمل على تخفيف تأثير فيروس كورونا، ويُعتقد أن تفشي الفيروس قد يكون له تأثير على كفاءة تصنيع آبل، حسب بلومبرغ.

5- انتقد أكثر من 350 من عمال أمازون سياساتها المناخية في تحد صارخ للشركة.

6- قال تيم كوك إن تقنية الجيل الخامس 5G لا تزال في طورها المبكر، وذلك على الرغم من أن منافسين مثل سامسونغ باعت بالفعل هواتف 5G.

7- يقوم روبوت يُسمى Little Peanut بتوصيل الطعام إلى الأشخاص في الحجر الصحي بأحد الفنادق في الصين، ويأتي ذلك كخطوة احترازية وسط اندلاع فيروس كورونا في ووهان.

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