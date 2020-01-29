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شكرا لقرائتكم 7 إصابات بفيروس كورونا الجديد في ماليزيا والسفارة تحذر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت السلطات الصحية المختصة في ماليزيا عن اكتشاف عدد 7 حالات أصيبت بفيروس كورونا في بعض الولايات الماليزية حتى تاريخه.
ودعت السفارة السعودية في ماليزيا المواطنين المقيمين والزائرين إلى توخي الحيطة والحذر والالتزام بالإجراءات الوقائية واتباع الإرشادات الصحية.
كما أهابت السفارة بالجميع متابعة الحالة الصحية في ماليزيا من خلال البيانات الرسمية الصادرة من السلطات الصحية المختصة.
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