أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الاربعاء 29/1/2020 .. وعيار 24 يسجل 189.79 ريال سعودي

أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية تتغير بشكل مستمر على مدار اليوم متأثراً بالمتغيرات التي يشهدها السعر العالمي لأوقية الذهب، واليوم الاربعاء تراجعت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية بشكل واضح بفعل هبوط سعر أوقية الذهب عالميا، بعد الارتفاع الذي حققه سعر الذهب أمس، وخلال هذا المقال سوف نتابع معكم أسعار الذهب في السعودية اليوم.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الاربعاء 29 يناير 2020

انخفضت أسعار الذهب في محلات الصاغة في السعودية اليوم بالتزامن مع تراجع سعر أوقية الذهب العالمية، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سجل الجرام عيار 24 نحو 189.79 ريال مقابل 50.59 دولار.

سجل الجرام عيار 22 نحو 173.98 ريال مقابل 46.37 دولار.

سجل الجرام عيار 21 نحو 166.07ريال مقابل 44.62 دولار.

سجل الجرام عيار 18 نحو 142.35 ريال مقابل 37.94 دولار.

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سجل الجرام عيار 14 نحو110.71 ريال مقابل 29.51 دولار.

سجل الجرام عيار 12 نحو 95.90 ريال مقابل 25.29 دولار.

سجل الجنيه الذهب نحو 1.329 ريال مقابل 354.11 دولار.

سجل كيلو الذهب نحو 189.793ريال مقابل 50.585 دولار.

سجل السعر العالمي للأوقية 5.903 ريال مقابل 1.573 دولار.

ويذكر أن أسعار الذهب في السعودية سجلت أعلى مستوى لها في شهر ونصف، حيث تلقي الذهب الدعم من بيانات اقتصادية ضعيفة من أمريكا ومخاوف حول اتفاق تجاري مؤقت بين أمريكا والصين.