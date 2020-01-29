ماذا قال خبيرا الطقس المسند والحصيني عن الحالة الجوية لمناطق المملكة خلال الساعات المقبلة؟

كشف خبراء الطقس تفاصيل حالة الطقس في بعض مناطق المملكة خلال الساعات المقبلة.

وقال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، إنه يتوقع اليوم أن تتشكل بعض السحب التي قد تكون ممطرة على أجزاء من مناطق ‎مكة ‎وعسير ‎والباحة ‎وجازان.

كما توقع أن تكون الرياح شمالية نشطة قد تثير بعض ‎الغبار على أجزاء من المناطق الشمالية.

من جهته توقّع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة “تسميات” عبدالعزيز الحصيني؛ أمطاراً متفاوتة يشهدها عددٌ من مناطق المملكة اليوم.

وقال عبر حسابه في “تويتر”: اللهم أغثنا.. متوقع اليوم الأربعاء وليلة الخميس أمطارٌ متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان وسواحلها والشمالية وجنوب المدينة وشمال الشرقية والقصيم بشكلٍ أقل مع نشاطٍ للرياح وأتربة خفيفة على مكة المكرّمة وعلى الرياض والقصيم وحائل والشمالية.