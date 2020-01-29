«الشؤون البلدية»: 8 شروط لمشغّلي ماكينات المشروبات بالأماكن العامة

حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية شروط الراغبين في تشغيل وصيانة الماكينات الذاتية الخاصة بالمشروبات الساخنة والباردة في الأماكن العامة، وتهدف الشروط إلى ضمان الالتزام بكفاءة العمل والمواصفات القياسية، وجاء أبرزها الالتزام بإعداد وتنفيذ برامج صيانة دورية للماكينات وتعهد الجهة المالكة بعد التوقف عن التعبئة المستمرة والدورية للماكينات والالتزام بضمان كفاءة العمل وتحقيق الخدمات بدرجة دقيقة.

تضمنت الشروط إتاحة استرجاع مال طالب الخدمة حال عدم إتمامها، وإتاحة إعادة بقية مبلغ الشراء وإزالة الماكينات حال عدم تشغيلها واستخدام عبوات مناسبة للمشروبات الساخنة، وتتم التعبئة بطريقة آلية أو نصف آلية ومنع التعبئة والخلط يدويًّا، كما تضمنت الشروط وضع لوحة تعريفية واضحة باسم الجهة المشغلة أو المالكة للماكينة وهاتفها وعنوانها وعدم فصل التيار الكهربائي عن الماكينات مادامت محملة بالمواد الأولية.

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