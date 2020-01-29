ضباب الباحة يدفع «الهلال الأحمر» إلى رفع جاهزية 15 مركزًا إسعافيًّا

وجه المدير العام لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة خالد بن محمد الغامدي، اليوم الأربعاء، الشؤون والعمليات والمراكز الإسعافية، برفع جاهزيتها واستعداداتها لفترة الضباب التي تمر بها المنطقة.

وأشار إلى أن الهيئة تستقبل البلاغات عبر الاتصال بـ(997) أو من خلال تطبيق (أسعفني) عند حدوث أي طارئ.

وأكد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني؛ أن هذه الاستعدادات تأتي بقيادة ميدانية من مساعد المدير العام للشؤون الإسعافية، مشيرًا إلى رفع جاهزية 15 مركزًا إسعافيًّا بالمنطقة، وإلى أن الشؤون الإسعافية والقيادات الميدانية على أهبة الاستعداد على مدار الساعة لتقديم خدمة الإسعاف لمحتاجيها وفي شتى الظروف المناخية.

وناشد المدير العام للفرع جميع الزملاء العاملين بالميدان والمواطنين والمقيمين، أخذ الحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية، والالتزام بقواعد السلامة المرورية للحفاظ على سلامتهم من الحوادث، وعدم التجمهر حول الحوادث وإفساح المجال أمام فرق الإسعاف لتقديم الخدمة إسعاف على أكمل وجه لمحتاجيها.

بدورها، طالبت إدارة مرور منطقة الباحة، أهالي المنطقة وقائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر؛ نتيجة الضباب الكثيف الذي تشهده المنطقة، الذي يجعل الرؤية محدودة في بعض المناطق.

وقالت إمارة منطقة الباحة، عبر حسابها بـ«تويتر»، إن كثافة الضباب تتركز في مدينة الباحة ومحافظتي بلجرشي والمندق.

وعلى إثر ذلك، انتشرت دوريات المرور المتحركة والثابتة في النقاط والتقاطعات مستخدمة الأضواء التحذيرية.

وفي تقريرها عن طقس اليوم الأربعاء، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن سماءه غائمة جزئيًّا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق «الجوف، ومكة المكرمة، والحدود الشمالية، والقصيم، والمدينة المنورة، وحائل، والرياض»، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

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وأشارت «هيئة الأرصاد» -في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني- إلى أن الفرصة مُهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة مسبوقةً برياح نشطة على مرتفعات «جازان، وعسير، والباحة، والطائف».

وأضافت الهيئة أن هناك نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق «الجوف، والحدود الشمالية، والقصيم».

وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد، إن حركة رياحه السطحية ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي، وشمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 16-42 كم/ساعة، وإن موجه يرتفع مترًا إلى مترين، وحالته متوسطة الموج.

أما الخليج العربي، فأكدت هيئة الأرصاد، أن حركة رياحه السطحية ستكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وأن موجه يرتفع مترًا إلى متر ونصف المتر، وحالته متوسطة الموج.

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