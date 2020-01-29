4 خطوات للحصول على تعويض مادي من «هدف» عن الشهادات المهنية المعتمدة

أعلن صندوق التنمية البشرية «هدف»، اليوم الأربعاء، عن تعويض العاملين والباحثين عن عمل ماديًّا عند حصولهم على شهادات مهنية معتمدة تطلبها سوق العمل، حرصًا على زيادة الإنتاجية وزيادة فرص التوظيف والتطور المهني.

وأوضح «هدف» -عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- طريقة التسجيل للحصول على تعويض مادي عن الشهادات المعتمدة التي يحصل عليها المواطنون فيما يلي:

إنشاء حساب في بوابة العمل الوطنية «طاقات» التابعة لـ«هدف».

توقيع إقرار إلكتروني للتحقق من صحة الشهادة من خلال «هدف» أو من يفوضه، وإقرار بعدم قيام جهة العمل التابعة للمستفيد بدفع التكاليف.

رفع الطلب من خلال الموقع وإرفاق صورة الشهادة التي حصل عليها المستفيد.

تحويل تكاليف الحصول على الشهادة مباشرة إلى حساب الفرد عبر رقم الآيبان البنكي.

5 شهادات معتمدة من «هدف» للتعويض المادي

واعتمد «هدف» خمس شهادات مهنية احترافية في قطاع تقنية المعلومات؛ هي: شهادة فني حاسب آلي التي توفر المهارات القياسية لصيانة الحاسب الآلي، وشهادة تطبيقات أوراكل لمعرفة إدارة وحدة متكاملة من تطبيقات أوراكل، وشهادة كومبتيا للحوسبة الحسابية.

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وكذلك اعتمد «هدف» شهادة مدرب تقني معتمد من كومبتيا، وهي شهادة للمدربين الذين يرغبون في التحقق من أنهم بلغوا مستوى من التميز في مجال التدريب التقني، وخبير شبكات سيسكو المعتمد، وتعتبر أعلى مستوى من شهادات الشبكات التقنية التي تقدمها سيسكو، ويقدم حامل هذه الشهادة حلولًا مختلفة للشبكات.

شروط الحصول على تعويض مادي من «هدف» عن الشهادات المعتمدة

ويشترط «هدف» للاستفادة من دعم البرنامج، حصول الفرد على شهادة مهنية احترافية معتمدة، ضمن قائمة الشهادات المتاحة على موقع البرنامج، وإقراره بعدم دفع تكاليف الحصول عليها من قبل جهة العمل إذا كان المتقدم موظفًا؛ علمًا بأن الحد الأعلى للدعم هو شهادتان احترافيتان فقط لكل متقدم.

ومن مهن التي تطلبها سوق العمل، وفقًا لـ«هدف»، الطباعة الثلاثية الأبعاد، والتجارة الرقمية، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، ومحلل أمن المعلومات، ومحلل البيانات.

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