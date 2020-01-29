تعميم من وزارة العدل يسهل إجراءات زواج وطلاق القبائل النازحة والمواطنين والمواطنات

أصدرت وزارة العدل تعميمًا إداريًّا إلى كافة الجهات التابعة لها طالبت فيه بتوثيق عقود الزواج لفئة القبائل النازحة ومَن في حكمهم بدون شرط إحضار جوازات السفر، والاكتفاء ببطاقة العمل والتنقل، على أن تكون سارية المفعول، وشمل التعميم السماح بتوثيق زواج المواطنين والمواطنات المتزوجين من فئة القبائل النازحة، وإثبات الطلاق والوفاة لهم عند تقدمهم للمحاكم المختصة.

وجاء في التعميم: «تلقت الوزارة برقية من وزير الداخلية رقم 117324 في 26/5/1441هـ، ونصها: إشارة إلى الأمر الملكي الكريم رقم 51901 وتاريخ 14/9/1440هـ، القاضي بالموافقة على ما رأته اللجنة المُشكَّلة بالأمر الملكي رقم 35986 وتاريخ 28/6/1440هـ، برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء بشكل غير نظامي في محضرها رقم 1 بتاريخ 8/9/1440هـ، من تشكيل فريق عمل برئاسة عضو اللجنة نائب وزير الداخلية، وعضوية ممثلين على مستوى عال من وزارات الداخلية والصحة والشؤون البلدية والقروية والاقتصاد والتخطيط والعمل والتنمية الاجتماعية يتولى إعداد دراسة شاملة للموضوع من كافة النواحي- صدر الأمر الملكي رقم 6986 وتاريخ 2/2/1441هـ، المشار إليه في محضر اللجنة أعلاه رقم 2 بتاريخ 6/12/1440هـ، المتضمن الموافقة على توصيات فريق العمل المنبثق عنها بهذا الخصوص، القاضي باعتماد الآليات المقترحة لمعالجة وضع جميع الفئات والمادة الزمنية للتنفيذ، وتكليف فريق العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطبيقها، ومن ضمنها توثيق عقود الزواج لفئة القبائل النازحة ومَن في حكمهم بدون شرط إحضار جوازات السفر والاكتفاء ببطاقة العمل والتنقل على أن تكون سارية المفعول، والسماح بتوثيق زواج المواطنين والمواطنات المتزوجين من فئة القبائل النازحة، وإثبات الطلاق والوفاة لهم عند تقدمهم للمحاكم المختصة».

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