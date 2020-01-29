السعودية اليوم / باكستان تعلن عن إصابة أربعة من طلابها المبتعثين في الصين بفيروس كورونا الجديد



إسلام آباد 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير 2020 م واس

أصيب أربعة طلاب باكستانيين مبتعثين في الصين بفيروس كورونا الجديد.

وأوضح المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني للشؤون الصحية الدكتور ظفر ميرزا في تصريح اليوم أن الطلبة الباكستانيين المصابين بفيروس كورونا بصحة جيدة ويحصلون على أفضل رعاية ممكنة، معربًا عن شكره للسلطات الصينية والسفارة الباكستانية لاستجابتهم السريعة.

وأكد الدكتور ميرزا عدم ظهور أي إصابة بهذا الفيروس القاتل في باكستان، مشيراً إلى أن السلطات الباكستانية تراقب عن كثب تطورات هذا الفيروس، واتخذت العديد من الإجراءات لمنع انتشاره في باكستان.

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16:48ت م

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