السعودية اليوم / الجيش الجزائري يوقف عناصر دعم للجماعات الإرهابية ومهربين



الجزائر 04 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 29 يناير2020 م واس

أوقف الجيش الجزائري ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية في كل من باتنة وخنشلة وغليزان.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم : إن وحدات أخرى من الجيش أوقفت 117 مهرباً، وحجزت ما كان بحوزتهم من مواد مُعدّة للتهريب في جانت وتمنراست وبرج باجي مختار.

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16:42ت م

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